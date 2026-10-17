Vivienda para el Bienestar en Yucatán: Sheinbaum entrega 432 casas y familias mayas reciben nuevo hogar

El programa Vivienda para el Bienestar continúa avanzando en Yucatán con la entrega de nuevas casas a familias que buscan acceder a un patrimonio propio.

Este sábado 17 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezaron la entrega de 432 viviendas en el fraccionamiento Infonavit Punta Cruz Eco, ubicado en el municipio de Umán.

La jornada forma parte de la estrategia federal para ampliar el acceso a una vivienda adecuada, especialmente entre trabajadores y familias que durante años tuvieron dificultades para obtener un crédito habitacional.

A través de un mensaje público, Díaz Mena agradeció a la presidenta por el respaldo al estado y destacó que el programa busca reducir las desigualdades y ofrecer mejores condiciones de vida a las familias yucatecas, incluidas las comunidades mayas.

Durante el evento realizado en Umán, las autoridades entregaron las primeras 432 viviendas del desarrollo Punta Cruz Eco.

Una de las beneficiarias fue Guadalupe May Chan, quien durante años no había podido acceder a una casa mediante los esquemas tradicionales de crédito y finalmente recibió las llaves de su nuevo hogar.

La entrega se integra a la meta estatal de 72 mil 770 viviendas durante el sexenio, mediante la participación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).