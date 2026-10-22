Ayuntamiento entrega 108 créditos para apoyar negocios establecidos y de emprendimiento en Mérida

El Ayuntamiento de Mérida entregó 108 créditos a través de los programas Mi Primer Crédito, Micromer, Macromer y Mujer a Mujer, destinados a personas emprendedoras, comerciantes y pequeños empresarios que buscan iniciar, recuperar o ampliar sus negocios.

Del total, 39 financiamientos corresponden a las primeras tres modalidades y 69 al esquema dirigido a mujeres emprendedoras.

Los apoyos de Mujer a Mujer se otorgan con una tasa de interés del cero por ciento y un plazo de hasta 24 meses para liquidarlos. El financiamiento permite adquirir maquinaria, equipo e insumos, además de realizar mejoras en los establecimientos, con el objetivo de impulsar las actividades productivas sin comprometer la economía familiar.

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Programas pensados en consolidar proyectos

Durante la entrega, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada destacó la importancia de facilitar el acceso a recursos para quienes buscan consolidar sus proyectos. Sin embargo, las cifras de los programas también permiten dimensionar el alcance de estas herramientas municipales y la cantidad de personas que han recurrido a ellas para sostener sus actividades económicas.

Entre las beneficiarias se encuentra Diany Zozaya, quien obtuvo en septiembre del 2026 la autorización de un crédito de Mi Primer Crédito para reactivar su negocio después de sufrir un incidente.

El financiamiento representa una oportunidad para retomar la actividad de la que depende el sustento de su familia.

Otro caso es el de Elvia Zapata, quien desde el 2009 ha recurrido a Micromer y en agosto pasado consiguió la autorización de su décimo financiamiento. Por su parte, Zenaida Medina, después de recibir siete créditos durante su trayectoria como emprendedora, accedió por primera vez a Macromer. Su negocio opera en el pasaje Cecilio Chi, uno de los espacios comerciales beneficiados por estas iniciativas.

De acuerdo con Mauricio Díaz Montalvo, director de Prosperidad y Bienestar Económico, los programas Mi Primer Crédito, Micromer y Macromer suman 198 acreditados, con una colocación acumulada de 21 millones 873 mil pesos.

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En el caso de Mujer a Mujer, su octava entrega incorporó 69 financiamientos por 795 mil 400 pesos, con lo que el programa alcanza un histórico de 328 créditos y 3 millones 327 mil 152 pesos otorgados.

Apoyo en comisarías y comerciantes del Centro

Los apoyos también llegan a las comisarías de Chablekal, Dzityá y Cholul, así como a comerciantes de los mercados San Benito, Cecilio Chi y Lucas de Gálvez, además del Bazar García Rejón.

Los programas buscan atender distintas etapas de los negocios, desde su apertura hasta su expansión, aunque su alcance depende de que las personas interesadas puedan acceder al financiamiento y cumplir con las condiciones establecidas.