Impulsa negocios con 155 créditos en Mérida; inversión supera los 16.6 millones de pesos

Porque el esfuerzo de los meridanos merece oportunidades para crecer, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada entregó créditos de los programas Mi Primer Crédito, Micromer y Macromer, destacando el incremento de apoyos que se otorgan con cero por ciento de interés para quienes lo solicitan por primera vez.

“En Mérida creemos en el esfuerzo de nuestra gente. Este Ayuntamiento es aliado de quienes todos los días trabajan para salir adelante y hacer realidad sus sueños. Cada crédito representa una oportunidad para crecer, prosperar y construir un mejor futuro para sus familias”, afirmó la edil.

La alcaldesa destacó que estos resultados son consecuencia de una administración responsable de los recursos públicos y del compromiso de fortalecer la economía local desde quienes generan empleo y bienestar para sus familias.

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Monto otorgado

En ese sentido el Ayuntamiento de Mérida ha otorgado 155 financiamientos por un monto acumulado de 16 millones 670 mil 860 pesos, la cifra más alta alcanzada por estos esquemas de apoyo en cualquier administración municipal.

Al respecto el director de Prosperidad y Bienestar Económico, Mauricio Díaz Motalvo, indicó que al inicio de la administración sólo existían recursos suficientes para proyectar 47 créditos entre los tres programas de financiamiento, debido a que las bolsas disponibles sumaban apenas 8 millones de pesos.

Sin embargo, explicó que, mediante una estrategia de recuperación de cartera, nuevos mecanismos de cobranza y una administración eficiente, fue posible fortalecer los fondos de financiamiento y ampliar significativamente el número de beneficiados.

“La recuperación de cartera fue determinante. Implementamos nuevos esquemas de cobranza, atención personalizada y acompañamiento a acreditados, lo que permitió fortalecer los tres programas sin incrementar la carga financiera para el Ayuntamiento”, puntualizó Díaz Montalvo.

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En cuanto a Mi Primer Crédito, concluyó el segundo trimestre del año con 78 créditos autorizados, de los cuales 48 fueron para mujeres y 30 para hombres, con una inversión de 3 millones 235 mil 189 pesos.

Además de ofrecer financiamiento con tasa cero a quienes inician este camino por sus sueños, también se impulsa la formalización de nuevos negocios mediante el uso de herramientas bancarias y medios electrónicos de pago, fortaleciendo la competitividad de las y los emprendedores.

Mayor alcance

En el caso de Micromer, que se otorga con 7 por ciento de interés, se alcanzó un hecho histórico después de 22 años, pues la bolsa del programa sigue creciendo al mismo tiempo que se otorgan más créditos, es decir que se cuenta con un fondo sano, sostenible y con capacidad para beneficiar a más.

Por otra parte, Macromer, que implica un 8 por ciento de tasa de interés, es el mejor ejemplo de que una administración eficiente transforma los recursos públicos en oportunidades. En el que apenas con 1.8 millones de pesos disponibles al inicio, hoy se logran colocar más de 7.4 millones de pesos en financiamientos para empresas y negocios más consolidados.

Cecilia Patrón compartió la historia de don José Ontiveros, vendedor de billetes de lotería, quien recibió el respaldo del Ayuntamiento, resaltando que este caso refleja la importancia de construir comunidad y de que las instituciones permanezcan cercanas a la ciudadanía con oportunidades que permitan iniciar o recuperar su prosperidad.

“Cada persona que paga su crédito está ayudando a otra familia a cumplir su sueño, un círculo virtuoso en el que entre todos se apoyan”, manigestó.