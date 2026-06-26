Mérida impulsa más de 142 negocios con créditos por más de 15 mdp

El crecimiento de los negocios locales y el fortalecimiento de la economía familiar continúan siendo una prioridad para el Ayuntamiento de Mérida que encabeza Cecilia Patrón Laviada, quien destacó que los programas de financiamiento Mi Primer Crédito, Micromer y Macromer siguen transformando proyectos productivos en historias de éxito, especialmente entre las emprendedoras.

“Si algo nos motiva es ver cómo los meridanos prosperan. Gracias a la puntualidad y al compromiso de la gente, los programas Mi Primer Crédito, Micromer y Macromer cuentan con capacidad para apoyar a más personas a cumplir sus sueños y mejorar sus negocios”, expresó la alcaldesa.

Historias de éxito

Durante una visita a la beneficiaria del programa Macromer, Genny Sarai Méndez Sanguino, propietaria de la tienda de abarrotes Torre Fuerte, ubicada en el fraccionamiento Villa Caucel, la alcaldesa resaltó que ocho de cada 10 créditos otorgados durante el presente año han sido destinados a mujeres que impulsan sus negocios y generan bienestar para sus familias.

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La alcaldesa conoció la historia de éxito de doña Genny, quien desde hace 13 años impulsa su negocio familiar y ha logrado consolidarse gracias al acceso responsable al financiamiento municipal, primero a través de Micromer en tres ocasiones, que le ha permitido consolidar el día de hoy su fuente principal de ingresos a través de un crédito Macromer.

“Lo que inició con un crédito de 75 mil pesos solicitados al municipio mediante Micromer, se convirtió en uno más grande de 350 mil pesos mediante Macromer. Doña Genny ha confiado en este Ayuntamiento, ha solicitado un total de cuatro créditos, demostrando que siempre se puede pagar con puntualidad y crecer con responsabilidad”, destacó Cecilia Patrón.

La alcaldesa también visitó a Sara Alejandrina en su negocio Vilchis Spa, quien recibió Mi Primer Crédito por un monto inicial de 30 mil pesos para la adquisición de mobiliario y equipo para su salón y clínica de belleza, fortaleciendo así el crecimiento de su negocio.

Actualmente en este gobierno municipal se registra un total de 142 acreditados, con una colocación histórica de 15 millones 288 mil 409.46 pesos, superando lo otorgado en cualquier otra administración municipal.

Más de 100 beneficiarios

Además, por primera vez en la historia de estos programas se han rebasado los 100 créditos entregados en menos de un año, marcando un importante avance en la prosperidad de la economía local y del compromiso de impulsar más oportunidades para las familias.

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Por su parte el director de Prosperidad y Bienestar Económico, Mauricio Díaz Montalvo indicó que el programa Mi Primer Crédito ofrece financiamientos de hasta 50 mil pesos con tasa de interés del cero por ciento anual para emprendedores mayores de edad.

Al cierre del segundo semestre del año registra 73 acreditados, de los cuales 44 son mujeres , con una colocación de 2 millones 988 mil 753.46 pesos y la generación de 91 nuevos empleos formales.

Respecto a Micromer, señaló que está dirigido a pequeñas y medianas empresas con créditos de 1 mil a 150 mil pesos y una tasa preferencial del siete por ciento anual. Suma 43 créditos autorizados por un monto superior a 5.2 millones de pesos.

Asimismo, por primera vez en los 22 años de este programa, se ha consolidado una bolsa de recursos en crecimiento gracias al pago puntual de los acreditados.

Macromer ha otorgado 26 créditos por más de 7 millones de pesos, con financiamientos que van de 151 mil a 350 mil pesos, con tasa de interés anual del ocho por ciento.