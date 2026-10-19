Cecilia Patrón anuncia cambios en el Ayuntamiento de Mérida

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, confirmó cambios en su equipo de trabajo, luego de que este domingo se concretara la salida de dos funcionarios del Ayuntamiento. La presidenta municipal adelantó que en los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes ocuparán los espacios vacantes.

Durante su rueda de prensa semanal, la edil informó que los movimientos se realizaron el domingo 18 de octubre, aunque evitó revelar la identidad de los funcionarios que dejaron sus cargos y los motivos de su salida.

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Patrón Laviada precisó que uno de los nombramientos deberá ser aprobado por el Cabildo de Mérida, por lo que el proceso para definir a los nuevos responsables dependerá también de los procedimientos correspondientes.

La presidenta municipal no ofreció mayores detalles sobre las áreas involucradas ni sobre los perfiles que asumirán las responsabilidades vacantes. Sin embargo, reiteró el compromiso de su administración de mantener el trabajo enfocado en atender las necesidades de la población.

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Los cambios se dan en el marco de los ajustes internos del Ayuntamiento de Mérida, mientras se espera que en los próximos días se anuncien oficialmente los nombres de los nuevos funcionarios.