Mérida adelanta el Buen Fin 2026: del 16 de octubre al 30 de noviembre tendrá el 100% de descuento en multas y recargos

El Ayuntamiento de Mérida aplicará descuentos del 100% en multas y recargos por adeudos de contribuciones municipales durante el Buen Fin 2026, del 16 de octubre al 30 de noviembre.

El beneficio estará disponible para los contribuyentes que liquiden sus adeudos en una sola exhibición, con el objetivo de facilitar la regularización de pagos pendientes.

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La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada informó que el programa fue aprobado por el Cabildo y contempla la eliminación de las sanciones y los recargos acumulados por el incumplimiento de distintas obligaciones fiscales municipales.

Entre los conceptos incluidos se encuentran el impuesto predial, el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y los derechos por el uso y aprovechamiento de locales o pisos en mercados públicos, así como de espacios ubicados en vías y parques públicos.

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El descuento no elimina el monto original de los impuestos o derechos pendientes, sino únicamente las multas y los recargos generados por no pagar a tiempo.

Por ello, quienes deseen acceder al beneficio deberán cubrir el adeudo correspondiente en un solo pago, sin posibilidad de establecer nuevas parcialidades mediante este programa.

Los contribuyentes tendrán hasta el 30 de noviembre de 2026 para aprovechar la campaña del Buen Fin y ponerse al corriente con sus obligaciones municipales. El periodo de vigencia comenzará el viernes 16 de octubre y se extenderá durante poco más de seis semanas.