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Yucatán / Sucesos

Estudiante cae de casi tres metros de altura en un salón de clases en Mérida

El estudiante de 14 años intentó recuperar una libreta que había quedado en la parte superior de un aula, pero perdió el equilibrio y cayó hasta la plaza cívica.

Por Redacción Por Esto!

12 de oct de 2026

1 min

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El menor habría escalado por los protectores de las ventanas para llegar al techo del salón
El menor habría escalado por los protectores de las ventanas para llegar al techo del salón / Especial

Un estudiante de 14 años resultó lesionado luego de caer desde una altura aproximada de tres metros en una escuela secundaria del Centro de Mérida, donde presuntamente intentó subir al techo de un salón para recuperar una libreta que había dejado en ese sitio.

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El accidente se registró la mañana de este lunes en la Escuela Secundaria Estatal Luis Álvarez Barret, ubicada en la calle 82 entre 79 y 81. De acuerdo con los primeros datos, el alumno de tercer grado habría utilizado los protectores de las ventanas para trepar hasta la parte superior del aula.

Sin embargo, al llegar a la superficie inclinada, el adolescente perdió el equilibrio y cayó hasta el piso de la plaza cívica del plantel. Tras el impacto, manifestó sentir dolor en la cadera, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

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Paramédicos acudieron a la secundaria para brindarle los primeros auxilios y determinaron su traslado a un hospital para una valoración médica. El menor fue llevado acompañado de su madre, mientras se esperaba conocer su estado de salud.

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