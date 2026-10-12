Cierre del puente de Xmatkuil en Mérida: fechas y horarios de los trabajos viales este 13 y 14 de octubre

El Paso Superior Vehicular (PSV) de la 50 Sur, en Mérida, tendrá modificaciones a la circulación del 10 al 14 de octubre debido a trabajos de conservación en el cuerpo exterior.

Las restricciones incluyen la inhabilitación de carriles y el cierre total de la estructura durante un periodo de 24 horas, por lo que se recomienda a los conductores anticipar sus traslados.

De acuerdo con información del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar y el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), las labores se realizarán de manera escalonada para mantener condiciones de seguridad durante las intervenciones.

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¿Cuándo cerrarán el paso superior de la 50 Sur?

El programa de trabajos contempla diferentes restricciones viales durante cinco días. Estas son las fechas y horarios anunciados:

Del 10 al 12 de octubre: permanecerá inhabilitado el carril central del paso superior.

permanecerá inhabilitado el carril central del paso superior. Lunes 12 de octubre: comenzarán los trabajos de conservación, con cierre parcial de los carriles de baja y alta velocidad.

comenzarán los trabajos de conservación, con cierre parcial de los carriles de baja y alta velocidad. Martes 13 de octubre, a las 10:00 horas: se aplicará el cierre total del PSV.

se aplicará el cierre total del PSV. Miércoles 14 de octubre, a las 10:00 horas: está programada la reapertura a la circulación.

Los trabajos estarán a cargo de las dependencias estatales correspondientes, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para resguardar a los automovilistas y al personal que participe en las labores.

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¿Qué deben tomar en cuenta los automovilistas?

Ante los cierres parciales y totales del paso superior de la 50 Sur, las autoridades recomiendan anticipar los recorridos, considerar posibles demoras y utilizar vías alternas durante el desarrollo de los trabajos.

También se pide respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal de seguridad vial, especialmente durante el cierre total previsto para el martes 13 de octubre.

Las labores de conservación tienen como objetivo mantener en condiciones adecuadas la infraestructura carretera y favorecer una circulación segura. La reapertura está prevista para el miércoles 14 de octubre, a las 10:00 horas.