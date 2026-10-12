Clima en Yucatán 12 de octubre: Habrá probables chubascos y calor de hasta 37 grados este martes

Durante este martes 12 de octubre la probabilidad de lluvias disminuirá ligeramente en Yucatán, mientras que predominan las temperaturas muy calurosas en el transcurso del día.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” detalló que este día habrá probabilidad de chubascos con lluvias aisladas en Yucatán debido al ingreso de humedad desde el Golfo de México y Mar Caribe, aunado a la vaguada térmica en la región.

También dominará el ambiente caluroso durante el día y cálido a templado en la noche, con vientos dominantes del noreste, de 20 a 30 km/h con posibles rachas mayores a 45 km/h.

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En Mérida, la temperatura máxima rondará los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

Pronósticos para Campeche, Campeche; Mérida, Yucatán, Cancún, Quintana Roo y Tuxtla Gutierrez, Chiapas ⬇️ https://t.co/OOvrrEAyUH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 26 y 34° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 23 y 34° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 24 y 33°.

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En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 24 y 36°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

La zona de baja presión en el #Atlántico central mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. https://t.co/EQa2zqwzDF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y rachas de viento.

Las autoridades también pidieron evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de cables que hayan caído y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones, especialmente en momentos de baja visibilidad.

La recomendación es permanecer atentos a la evolución del pronóstico, ya que las lluvias podrían desplazarse gradualmente por diferentes regiones de Yucatán durante la jornada.