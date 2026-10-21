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Yucatán / Sucesos

Vinculan a proceso a “El Zorrito” y “El Huevo” por homicidio en Yucatán; víctima fue amarrada y golpeada

Dos hombres fueron vinculados a proceso por el homicidio de “Troll”, ocurrido el 15 de octubre en Nueva Mayapán, Yucatán. La víctima murió por un traumatismo craneoencefálico.

Por Redacción Por Esto!

21 de oct de 2026

1 min

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Dos hombres fueron vinculados a proceso por homicidio calificado en Yucatán.
Dos hombres fueron vinculados a proceso por homicidio calificado en Yucatán. / Especial

Dos hombres identificados como Martín Abraham M.M., alias “El Zorrito”, y Juan Pablo E.R., alias “El Huevo”, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio de José Rolando C.Ch., conocido como “Troll”, quien murió después de ser golpeado mientras permanecía amarrado a una silla dentro de un predio de la colonia Nueva Mayapán, en Yucatán.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre, cuando ambos sujetos presuntamente se pusieron de acuerdo para inmovilizar a la víctima y agredirla en distintas partes del cuerpo. Las agresiones se habrían repetido hasta provocarle lesiones graves en la cabeza, que finalmente le causaron la muerte.

El dictamen del Servicio Médico Forense estableció que José Rolando falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Tras las investigaciones, elementos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía ejecutaron órdenes de aprehensión contra los dos señalados, quienes fueron presentados ante una jueza para determinar su situación jurídica.

Durante la audiencia, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a ambos acusados por homicidio calificado y les impuso prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el procedimiento. Además, estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades podrán reunir más elementos sobre el crimen.

JGH

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