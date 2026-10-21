Festival de las Ánimas 2026: Va-y-Ven extenderá su horario y cambiará rutas en Mérida

El servicio del Va-y-Ven extenderá su horario hasta la madrugada del 31 de octubre por el Paseo de las Ánimas; también habrá paraderos temporales y cambios en recorridos del Ie-Tram. Los días 1 y 2 de noviembre, tres rutas ingresarán al Cementerio Xoclán.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) implementará ajustes en los horarios, recorridos y paraderos del Sistema Va-y-Ven con motivo del Festival de las Ánimas 2026 en Mérida.

Las modificaciones buscan facilitar los traslados de quienes asistan al Paseo de las Ánimas, el Desfile de Catrinas y otras actividades relacionadas con las celebraciones del Día de Muertos.

El principal cambio será el viernes 30 de octubre, cuando el servicio del Va-y-Ven se extenderá hasta aproximadamente la 1:00 de la madrugada del sábado 31. Las últimas salidas desde el Centro de Mérida están programadas hasta la 1:18 a. m., dependiendo de la ruta, mientras que los servicios nocturnos conservarán sus horarios habituales.

Va-y-Ven tendrá horario extendido por el Paseo de las Ánimas

Durante el viernes 30 de octubre, las personas que utilicen el transporte público para acudir al Paseo de las Ánimas podrán contar con un horario de servicio ampliado para regresar a sus destinos después de las actividades.

Además, el 30 y 31 de octubre habrá reubicaciones temporales de paraderos y modificaciones en los recorridos debido a los cierres viales relacionados con el Paseo de las Ánimas y el Desfile de Catrinas.

La ATY recomendó a los usuarios anticipar sus traslados y revisar las ubicaciones provisionales de las paradas para evitar contratiempos durante los eventos.

Ie-Tram tendrá cambios de recorrido el 31 de octubre

Los ajustes también alcanzarán a cuatro rutas del Ie-Tram, que operarán con modificaciones temporales el sábado 31 de octubre y retomarán sus recorridos habituales una vez que concluyan los eventos. Las rutas que tendrán cambios son:

R902: La Plancha-Kanasín.

La Plancha-Kanasín. R903: La Plancha-Facultad de Ingeniería.

La Plancha-Facultad de Ingeniería. R905: Centro-Umán-Estación Tren Maya.

Centro-Umán-Estación Tren Maya. R906: La Plancha-Centro-Umán.

En el caso de la ruta R907 IE-Tram La Plancha-Aeropuerto-Hoteles del Centro, operará temporalmente con el recorrido correspondiente a la R908. Por ello, las personas usuarias deberán localizarla en la aplicación Va-y-Ven bajo esa identificación durante el periodo de modificación.

Tres rutas del Va-y-Ven ingresarán al Cementerio Xoclán

Para facilitar el traslado de las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos durante las celebraciones del Día de Muertos, los días domingo 1 y lunes 2 de noviembre tres rutas ingresarán al Cementerio Xoclán. Las rutas que ofrecerán este servicio serán:

R105: 69-Poniente-Xoclán.

69-Poniente-Xoclán. R106: 69-Opichén.

69-Opichén. R109: 69-Diamante.

La Agencia de Transporte de Yucatán pidió a la población consultar sus redes sociales oficiales para conocer los horarios actualizados, mapas, recorridos y ubicaciones de los paraderos temporales durante el Festival de las Ánimas 2026.