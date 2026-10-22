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Yucatán / Sucesos

Detienen a un sujeto con presunta droga en operativo conjunto en Maxcanú, Yucatán

La persona asegurada y los narcóticos fueron puestos a disposición de las autoridades.

Por Redacción Por Esto!

22 de oct de 2026

1 min

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Detienen a un sujeto con presunta droga en Maxcanú, Yucatán.
Detienen a un sujeto con presunta droga en Maxcanú, Yucatán. / Secretaría de Marina.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Novena Zona Naval y en coordinación con fuerzas federales y estatales, brindaron apoyo de seguridad perimetral durante la detención de un hombre por presunta posesión de sustancias ilícitas en el municipio de Maxcanú.

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El operativo interinstitucional se llevó a cabo en el puesto de control ubicado en el tramo Maxcanú-Kopomá. Durante la revisión de un vehículo particular, agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) detectaron que el conductor llevaba consigo:

  • Dos bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.
  • Una bolsa pequeña con una sustancia con características similares al cristal.

Ante el hallazgo, se procedió a la detención inmediata del individuo. Tanto la persona asegurada como los narcóticos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación legal.

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En la intervención participaron coordinadamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Investigación (PEI) y la Armada de México. Por último, la Novena Zona Naval recordó a la ciudadanía que mantiene activo el número telefónico 999 960 0682 para la atención de emergencias.

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