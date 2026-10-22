Dan 25 años de prisión a un hombre por quitarle la vida a su padre en El Roble Agrícola, Mérida

Un hombre fue condenado a 25 años de prisión por matar a su padre a golpes con un tubo de metal en un predio de la colonia El Roble Agrícola, en Mérida.

Roger Alfredo Ch.P. fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio en razón de parentesco, luego de admitir su participación en los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2025.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el acusado atacó a su padre, identificado como B.Ch.M., con un tubo de metal y le provocó múltiples lesiones. La víctima murió a consecuencia de un traumatismo cerrado de tórax, según el dictamen del Servicio Médico Forense.

El caso se resolvió mediante un procedimiento de juicio abreviado en el Centro de Justicia Oral de Mérida, donde la Fiscalía presentó los datos de prueba que acreditaron la responsabilidad penal del acusado. Durante la audiencia, celebrada ante el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito, el hombre admitió libremente su responsabilidad.

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Al concluir el procedimiento, se dispensó la lectura de la sentencia y esta quedó firme, luego de que las partes renunciaron a su derecho de interponer recursos de apelación.