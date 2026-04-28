Detenido por probable abuso sexual contra adolescente en Mérida

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, tras recibirse un reporte a través del 9-1-1, este martes fue detenido un hombre señalado como probable responsable de abuso sexual en agravio de una adolescente de 16 años, en una unidad de transporte público que circulaba sobre la lateral del Periférico de Mérida.

De acuerdo con la información recabada, la adolescente viajaba acompañada de su madre; sin embargo, debido a la cantidad de personas a bordo, ambas ocuparon lugares distintos.

En ese contexto, la menor señaló que un pasajero la tocó de manera indebida, por lo que alertó de inmediato a su familiar.

Con el apoyo de otras personas usuarias de la unidad, el individuo fue retenido hasta la llegada de agentes estatales, quienes procedieron a su detención.

Posteriormente, V.L.A., originario de Veracruz, de 35 años de edad, fue puesto a disposición de la autoridad competente para los fines legales correspondientes.

La madre de la adolescente fue orientada para la presentación de la denuncia, así como para el acompañamiento institucional previsto en este tipo de casos.

La SSP reitera el llamado a reportar de inmediato cualquier conducta que atente contra la integridad de las personas, a través del 9-1-1 y del 089 para denuncia anónima.