Oficial, Piojo Herrera vuelve al Atlante y comandará a los Potros en Primera División

Atlante hizo oficial la llegada de Miguel Herrera como su nuevo director técnico para encabezar una nueva etapa del club en su retorno a la Liga MX.

El estratega mexicano será presentado oficialmente este miércoles en las instalaciones del equipo en Cuajimalpa, marcando el inicio de un proyecto que genera altas expectativas entre la afición azulgrana.

El Piojo vuelve a casa

La llegada del Piojo Herrera representa un regreso simbólico para el técnico, quien vivió algunos de sus mejores años como jugador con los Potros y además recibió ahí su primera oportunidad como entrenador de Primera División.

Será la tercera etapa de Miguel Herrera en Atlante, ahora en un momento histórico para la institución tras concretarse su regreso al máximo circuito para la temporada 2026-2027.

¡BIENVENIDO PIOJO!

Miguel Herrera asume el mando de nuestros #PotrosDeHierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/Kt7HYiBJie — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 29, 2026

Un proyecto con ambición para Primera División

Herrera asume el cargo tras la salida de Ricardo Carbajal, con la encomienda de fortalecer al plantel y competir en una nueva realidad dentro de la Liga MX.

De acuerdo con reportes, el entrenador llegará acompañado de su cuerpo técnico habitual para arrancar la reestructuración del equipo rumbo al nuevo torneo.

La apuesta de la directiva apunta a combinar experiencia, identidad atlantista y un proyecto competitivo.

Un técnico con trayectoria y títulos

Miguel Herrera llega respaldado por una amplia trayectoria en el futbol mexicano, con pasos por clubes como América, Monterrey, Tigres, Xolos y Veracruz, además de su experiencia con la Selección Mexicana.

Entre sus principales logros figuran dos títulos de Liga MX, además de conquistas de Copa y Campeón de Campeones.

Ahora, el reto será devolver protagonismo a un club histórico en su retorno a Primera División.

Nueva era para los Potros

Con el nombramiento del Piojo, Atlante lanza una señal clara de ambición para su nueva etapa en el máximo circuito.

El regreso de un referente del club al banquillo abre una nueva era para los Potros, con la misión de competir y reencontrarse con su tradición en la élite del futbol mexicano.