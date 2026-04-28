Golpe para Piratas de Campeche: Terrin Vavra y Domingo Acevedo dejan el Galeón

A pocas semanas de haber iniciado la temporada de este año, los Piratas de Campeche se despiden del infielder Terrin Vavra y del lanzador Domingo Acevedo, quienes abandonan el barco en busca de otros mares. Así lo dio a conocer la directiva del Club Piratas de Campeche por medio de dos comunicados oficiales emitidos previo al primer enfrentamiento en casa contra los Diablos Rojos del México.

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Desde hace algunos días, los rumores de que Vavra dejaba el equipo tras ser presuntamente llamado por sucursales de Grandes Ligas ya sonaban entre los cañones. Sin embargo, dicha información no había sido confirmada hasta minutos antes del partido inicial de la serie en el Galeón contra los Diablos, tras emitirse la declaración de que tanto el infielder como el lanzador Acevedo lograron un acuerdo con la organización de los Colorado Rockies.

De esta manera, la salida de los dos jugadores dejará un vacío en el roster de los filibusteros, sobre todo en el caso de Terrin, quien participó en cinco juegos iniciales y, hasta el momento, se retira con un promedio de .368, digno de un tercer lugar en el estándar estadístico de los jugadores del equipo.

La noticia se confirmó antes de la serie ante Diablos Rojos. / Especial

Durante esta temporada, Vavra acumuló un total de bases de 19, de las que fue cátcher en tres ocasiones y anotó siete hits, uno en segunda base, además de tres carreras impulsadas y cuatro bases por bolas. Por su parte, Acevedo se retira con solo un juego jugado y un promedio de carreras limpias permitidas de 4.50, sumado a sus dos aperturas, dejándolo con un promedio de .257 en su final.

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