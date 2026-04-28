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México iniciará revisión del T-MEC el 26 de mayo, confirma Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que México iniciará el 26 de mayo la revisión formal del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

Jesús García

Por Jesús García

28 de abr de 2026

1 min

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Ebrard anuncia arranque de negociaciones del T-MEC con Estados Unidos
Ebrard anuncia arranque de negociaciones del T-MEC con Estados Unidos / Especial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que las negociaciones formales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) arrancarán el próximo 26 de mayo, tras instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante su participación en el Innova Fest 2026 en Monterrey, Ebrard destacó que México ya cuenta con un equipo negociador consolidado, al que denominó Dream Team, y que se han realizado rondas preliminares exitosas con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

“Nos pidió la Presidenta que empecemos a preparar lo que va a ser el inicio de las conversaciones formales para la revisión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El que México tenga ya conversaciones formales y que arranquemos el día 26 de mayo señala que lo que se ha venido avanzando va a tener un resultado, a pesar de la dificultad en la que estamos viviendo”, afirmó el secretario.

Puntos clave de la estrategia mexicana

  • Reducción de dependencia de Asia: México y Estados Unidos coinciden en la necesidad de relocalizar producción en sectores estratégicos como farmacéutica, semiconductores y electrónica, donde la dependencia de importaciones asiáticas supera el 85 por ciento. El objetivo es fortalecer cadenas de suministro regionales sin aranceles entre ambos países.
  • Equipo negociador ampliado: Incluye al secretario de Agricultura, Julio Berdegué; al titular de Nacional Financiera, Roberto Lazzeri; a Altagracia Gómez y otros especialistas para cubrir capítulos como agropecuario y finanzas.
  • Desafíos anticipados: Ebrard reconoció que las negociaciones no serán fáciles, principalmente porque el enfoque estadounidense prioriza aranceles y reglas de origen. No se espera la eliminación inmediata de aranceles al acero, aluminio y automotriz impuestos por la administración Trump.
El periodo de mayor riesgo se prevé entre las 13:00 y las 18:00 hora

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Contexto

La revisión del T-MEC, originalmente prevista para julio, se adelanta en su fase formal para avanzar en un contexto de tensiones comerciales y oportunidad para el nearshoring. Ebrard ha enfatizado que el tratado representa una gran oportunidad para México, con exportaciones en crecimiento y potencial para captar inversión.

El secretario reiteró que el equipo mexicano ya ha sostenido sesiones conjuntas y se encuentra listo para defender los intereses nacionales, manteniendo una postura de cabeza fría y firmeza.