Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de abril y qué premio está en juego

La recta final de Exatlón México entra en una fase decisiva este 28 de abril con la disputa del último Duelo de los Enigmas, una prueba que llega cargada de estrategia, presión y premios clave rumbo al desenlace de la temporada.

Con equipos desequilibrados y el último Power Token varonil en juego, el episodio promete ser uno de los más intensos del reality.

Las filtraciones en redes sociales mantienen divididos a los seguidores del programa.

Algunas versiones colocan al equipo rojo como favorito para quedarse con la victoria, mientras otras apuntan a una sorpresa del equipo azul, que pese a contar con menos integrantes, llegaría con ventaja táctica por la repetición en circuitos y precisión en los tiros finales.

El resultado se perfila como uno de los más inciertos de la temporada.

Así llegan Rojos y Azules

Los Azules llegan fortalecidos tras recuperar la Villa 360, aunque golpeados emocionalmente por la salida de Valery Carranza.

Conformados por Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Adrián Leo y Alexis Vargas, buscarán aprovechar cohesión y ritmo competitivo.

Por su parte, los Rojos apuestan a la superioridad numérica con Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Benyamin Saracho, Humberto Noriega y Mario Osuna, además de una estrategia enfocada en desgastar a sus rivales.

Además del orgullo deportivo, el Duelo de los Enigmas entregará acceso a cajas sorpresa con premios especiales.

Entre las versiones filtradas destaca un posible viaje a Madrid, considerado uno de los incentivos más atractivos de la temporada.

A eso se suma la disputa por el último Power Token varonil, que podría influir en el cierre del reality.