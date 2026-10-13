Frenan investigación sobre el desmantelamiento del museo “El Palacio" y el video mapping en Campeche

En la sesión del Congreso del Estado se dio lectura a un punto de acuerdo presentado por la bancada del partido Movimiento Ciudadano y diputadas independientes para exhortar a la Secretaría de Bienestar y al Instituto de Cultura y Artes del Estado a aclarar las anomalías sobre el desmantelamiento del museo "El Palacio" y la suspensión del espectáculo de video mapping "Celebremos Campeche".

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La propuesta exigía una investigación a fondo y una auditoría documental y física por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de la Auditoría Superior del Estado. El objetivo principal era fiscalizar el destino de los bienes públicos, maquetas, mobiliario y equipos del museo, además de deslindar responsabilidades sobre el estado actual y el costo de mantenimiento del equipo técnico.

No obstante, al someterse a votación en el Pleno Legislativo, la propuesta fue desechada y enviada a la "congeladora" legislativa, frenando así la solicitud de auditoría e informe detallado a las autoridades señaladas.

Con esta decisión, la solicitud de explicaciones sobre el paradero del patrimonio cultural y la justificación técnica de la inversión realizada en dichos atractivos turísticos quedó archivada sin que se emita el exhorto a los titulares de las dependencias estatales.