Festival del Día de Muertos en Campeche 2026: ¿cuándo será el concurso de altares? Checa la cartelera completa

El Festival del Día de Muertos Campeche 2026 se celebrará del miércoles 28 de octubre al lunes 2 de noviembre, con una cartelera que incluye desfiles, concursos de altares, presentaciones artísticas y actividades tradicionales en distintos puntos de la capital campechana y en la comunidad de Pomuch, municipio de Hecelchakán.

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Entre los eventos más esperados destaca el 10.º Concurso de Altares Janal Pixán 2026, programado para el viernes 30 de octubre en el Centro Histórico de San Francisco de Campeche. También se realizará el Concurso de Catrinas, además de actividades dedicadas a preservar las tradiciones relacionadas con la celebración de los Fieles Difuntos.

La programación contempla eventos en la Plaza de la Independencia, la Plaza de la República y el Asta Bandera Monumental, mientras que Pomuch será sede de festivales y experiencias comunitarias relacionadas con el pan tradicional y las costumbres que distinguen a esta localidad durante el Día de Muertos.

¿Cuándo será el Concurso de Altares Janal Pixán 2026 en Campeche?

De acuerdo con la cartelera difundida para el festival, el viernes 30 de octubre, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la inauguración del 10.º Concurso de Altares Janal Pixán 2026, en la Plaza de la Independencia, conocida como Parque Principal, en el Centro Histórico de Campeche.

Las sedes principales en la capital son la Plaza de la Independencia y la Plaza de la República.

La premiación está programada para ese mismo viernes, a las 20:00 horas, en la Plaza de la República, donde también se desarrollarán presentaciones de compañías y talentos culturales desde las 19:00 horas.

Ese día, las actividades comenzarán a las 17:30 horas con presentaciones culturales alusivas al Janal Pixán en el Parque Principal. Posteriormente, a las 21:00 horas, se realizará el Concurso de Catrinas 2026, en la Plaza de la República.

Cartelera completa del Día de Muertos en Campeche 2026

Las actividades anunciadas se distribuirán durante seis días, con eventos gratuitos de acceso público en espacios abiertos y otras actividades en sedes específicas.

El festival arranca el miércoles 28 con el desfile La Ruta del Pixán hacia el Asta Bandera. / Especial

Miércoles 28 de octubre

El festival comenzará a las 17:00 horas con La Ruta del Pixán, bajo el lema La diversión nunca muere. El recorrido partirá de las Letras de Campeche y concluirá en el Asta Bandera Monumental.

Jueves 29 de octubre

A las 09:00 horas se realizará la Expo Hotelera Campeche 2026, edición Día de Muertos, en el auditorio de la Escuela de Turismo del Instituto Campechano.

Viernes 30 de octubre

La jornada estará dedicada principalmente a las actividades culturales y los concursos tradicionales en el Centro Histórico.

A las 17:30 horas comenzarán las presentaciones culturales alusivas al Janal Pixán, en la Plaza de la Independencia.

A las 18:00 horas se inaugurará el 10.º Concurso de Altares Janal Pixán 2026, en la misma plaza.

A las 19:00 horas se presentarán compañías y talentos culturales en la Plaza de la República, donde a las 20:00 horas se efectuará la premiación del concurso de altares.

Finalmente, a las 21:00 horas se realizará el Concurso de Catrinas 2026, también en la Plaza de la República.

Sábado 31 de octubre

La comunidad de Pomuch, Hecelchakán, será sede durante todo el día de los festivales Pomuch para el Mundo 2026 y Pomuch, Pan y Difuntos, este último presentado como una experiencia comunitaria.

En la capital campechana, a las 18:00 horas, se ofrecerá un programa cultural en la Plaza de la Independencia.

Domingo 1 de noviembre

Continuarán durante todo el día las actividades de Pomuch, Pan y Difuntos, en la comunidad de Pomuch.

Mientras tanto, en San Francisco de Campeche se realizará otro programa cultural a las 18:00 horas, en la Plaza de la Independencia.

Lunes 2 de noviembre

El festival concluirá con las actividades de Pomuch, Pan y Difuntos, que se desarrollarán durante todo el día en Pomuch, Hecelchakán, en coincidencia con la conmemoración de los Fieles Difuntos.

Pomuch también celebrará el Día de Muertos del 31 de octubre al 2 de noviembre

Además de las actividades en la capital, Pomuch tendrá un papel destacado en la celebración del Día de Muertos 2026, con eventos programados del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Pomuch albergará los eventos Pomuch para el Mundo y Pomuch, Pan y Difuntos del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Esta comunidad de Hecelchakán es reconocida por la tradición de limpieza de los Santos Restos, una práctica mediante la cual las familias preservan el vínculo con sus seres queridos fallecidos y preparan los osarios antes de las celebraciones de los Fieles Difuntos.

La cartelera contempla el festival Pomuch para el Mundo 2026 el sábado 31 de octubre, mientras que Pomuch, Pan y Difuntos se desarrollará durante tres días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, con actividades comunitarias vinculadas con las tradiciones locales.

De esta manera, Campeche contará con una programación que combina espectáculos culturales, concursos y expresiones tradicionales, tanto en el Centro Histórico de la capital como en una de las comunidades más representativas de la celebración del Día de Muertos en la Península de Yucatán.

JGH