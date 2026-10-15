Hallan sin vida a hombre en Escárcega; atravesaba problemas personales tras separarse de su pareja

El hombre hallado sin vida en esta comunidad fue identificado oficialmente como Víctor, quien, de acuerdo con la información recabada por los vecinos y las autoridades locales en el lugar de los hechos, atravesaba por diversos problemas personales que habían afectado de manera considerable su estado anímico en los últimos días.

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Según los datos obtenidos en el sitio, Víctor vivía en unión libre en una vivienda de esta localidad, pero desde días atrás había comenzado a tener fuertes diferencias y discusiones constantes con su pareja sentimental, quien finalmente decidió retirarse definitivamente del domicilio conyugal para separarse de él, lo que detonó una crisis emocional en el hoy occiso.

Tras la separación, allegados y conocidos de la zona señalaron que el hombre cayó en una profunda tristeza y comenzó a consumir bebidas alcohólicas de manera frecuente y en exceso como una aparente salida a su situación personal.

Esta conducta, que se volvió constante con el paso de las jornadas, presuntamente también le generó severos problemas en su entorno laboral por sus inasistencias y las condiciones en las que se presentaba, hasta que finalmente perdió su trabajo, quedándose sin su principal fuente de ingresos para vivir.

Familiares relataron que un día antes de su fallecimiento, Víctor se encontraba conviviendo con su hermano en la misma vivienda para intentar distraerse de sus preocupaciones; sin embargo, al caer la noche se retiró a su habitación manifestando que iría a descansar.

Fue hasta la mañana de ayer cuando sus parientes acudieron a buscarlo para iniciar las actividades diarias y lo hallaron sin vida en el interior de su propio domicilio, por lo que dieron aviso al número de emergencias.

Elementos de Seguridad Pública y personal ministerial de la Vicefiscalía General Regional acudieron prontamente al lugar para acordonar el área, tomar conocimiento del lamentable hallazgo y realizar las diligencias correspondientes de ley.

El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense para la necropsia de rigor, mientras las autoridades continúan con las investigaciones del caso para el deslinde de responsabilidades y esclarecer oficialmente las causas del deceso.

JGH