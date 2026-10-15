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Campeche / Sucesos

Choque en la antigua carretera a Mérida deja una mujer lesionada en Campeche

Una conductora resultó lesionada tras un choque entre una camioneta y un auto compacto en Kalá, Campeche; paramédicos la atendieron en el lugar y descartaron su traslado al hospital.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

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La conductora de una camioneta no respetó la señal de alto obligatoria en el cruce.
La conductora de una camioneta no respetó la señal de alto obligatoria en el cruce. / Dismar Herrera

Un hecho vial se registró en la zona de Kala, sobre la carretera antigua a Mérida, donde la guiadora de una camioneta provocó un choque al no respetar su alto, impactándose contra un automóvil compacto que transitaba con preferencia de paso.

Un intento de robo generó la movilización de policías y vecinos en la unidad habitacional Presidentes de México.

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Los hechos ocurrieron en el cruce con Ramón Espínola Blanco, donde, presuntamente, el automóvil compacto circulaba a exceso de velocidad cuando se produjo la colisión, cuyo impacto dejó lesionada a la conductora de dicha unidad.

La mujer fue auxiliada por paramédicos del Sector Salud, quienes la valoraron en el lugar y determinaron que sus lesiones no ameritaban traslado a un hospital.

En tanto, agentes policiales abanderaron la zona para prevenir otro accidente y facilitar las labores correspondientes, mientras los involucrados permanecieron en el sitio para el deslinde de responsabilidades.

JGH

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