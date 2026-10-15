Choque en la antigua carretera a Mérida deja una mujer lesionada en Campeche

Un hecho vial se registró en la zona de Kala, sobre la carretera antigua a Mérida, donde la guiadora de una camioneta provocó un choque al no respetar su alto, impactándose contra un automóvil compacto que transitaba con preferencia de paso.

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Los hechos ocurrieron en el cruce con Ramón Espínola Blanco, donde, presuntamente, el automóvil compacto circulaba a exceso de velocidad cuando se produjo la colisión, cuyo impacto dejó lesionada a la conductora de dicha unidad.

La mujer fue auxiliada por paramédicos del Sector Salud, quienes la valoraron en el lugar y determinaron que sus lesiones no ameritaban traslado a un hospital.

En tanto, agentes policiales abanderaron la zona para prevenir otro accidente y facilitar las labores correspondientes, mientras los involucrados permanecieron en el sitio para el deslinde de responsabilidades.

JGH