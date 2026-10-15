Presunto ladrón brinca barda y se atrinchera en una casa para evitar ser detenido en Campeche

Un intento de robo movilizó a vecinos y elementos de la Policía Estatal en la unidad habitacional Presidentes de México, en la colonia Villa Naranjos, luego de que un sujeto presuntamente brincara la barda de una vivienda para ingresar al predio, situación que fue observada por un grupo de ciudadanos.

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Los hechos ocurrieron en la calle José Herrera, donde los vecinos dieron aviso al número de emergencias al percatarse de lo sucedido. Algunos habitantes intentaron detener al señalado, a quien acusaron de presuntamente cometer robos en viviendas de la zona.

Ante la llegada de los agentes estatales, el sujeto se atrincheró al interior de una de las casas, por lo que se desplegó un operativo para intentar persuadirlo de salir y entregarse a las autoridades.

JGH