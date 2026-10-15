Alertan en Campeche por billetes falsos de 200 y 500 pesos; comerciantes denuncian estafas

Comerciantes y establecimientos asentados en la cabecera del municipio hacen un exhorto urgente a todos los negocios y ciudadanía en general para que revisen bien los billetes que reciben de las ventas, ante la circulación de papeles falsos.

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De acuerdo con la denuncia, un establecimiento local recibió un billete de 200 pesos que resultó ser falso; en redes sociales, los afectados enviaron la imagen como prueba para alertar a los demás consumidores y vendedores para no ser estafados.

Otra empresa señaló que de igual manera le pagaron con un billete de 500 pesos y fue hasta el momento de realizar el depósito en el banco cuando les informaron que era falso, perdiendo así la venta del día.

Por esta situación, los empresarios piden tomar precauciones extremas, sobre todo cuando les paguen con cifras de alta denominación como los de 200 y 500 pesos, que son los que más circulan entre la gente.

Entre las recomendaciones emitidas, se sugiere revisar detalladamente la marca de agua, el hilo de seguridad y la textura del material, además de usar plumón detector de billetes falsos. Se pide desconfiar si el billete se ve muy nuevo, pero de color opaco o con un papel diferente.

En caso de detectar una pieza apócrifa, se aconseja no regresarla a la circulación y reportarla de inmediato ante las autoridades correspondientes.

El llamado es para todos los comerciantes, desde tiendas de abarrotes hasta ferreterías y negocios del mercado, para que no sean víctimas de este tipo de estafas que afectan directamente a la economía local.

JGH