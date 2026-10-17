Pasajero muere en taxi de Ciudad del Carmen tras presentar dificultades para respirar

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales se registró la tarde de este sábado en las inmediaciones del parque central de Ciudad del Carmen, luego de que se reportara a un hombre inconsciente a bordo de un taxi; al ser valorado por paramédicos, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Central, a un costado de la cancha techada del parque, donde el conductor de un automóvil Chevrolet habilitado como taxi con número económico 2098 y placas de circulación A-377-BEG del estado de Campeche, detuvo su marcha sobre el acotamiento del lado derecho.

De acuerdo con los primeros datos, el pasajero había abordado la unidad apenas unos minutos antes, pero durante el trayecto comenzó a presentar dificultades para respirar, situación que alertó al taxista y lo llevó a solicitar de inmediato el apoyo de una ambulancia. Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre, cuyo cuerpo quedó en el asiento del copiloto con sus pertenencias personales.

Tras confirmarse el deceso, la zona fue resguardada en espera del personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para el levantamiento del cuerpo y la realización de las diligencias de ley que permitan determinar la causa exacta de la muerte. Por su parte, el conductor del taxi acudió a rendir su declaración ante las autoridades correspondientes.

JGH