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Adulto mayor pierde el control de su auto y termina sobre la banqueta en Campeche

Un adulto mayor perdió el control de su automóvil sobre la avenida Colosio, cerca del Fraccionamiento 2000, tras una presunta falla mecánica. Chocó contra un poste y sufrió golpes leves.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

17 de oct de 2026

1 min

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Un adulto mayor sufrió un percance vial en las inmediaciones del fraccionamiento 2000.
Un adulto mayor sufrió un percance vial en las inmediaciones del fraccionamiento 2000. / Dismar Herrera

En las inmediaciones del fraccionamiento 2000, un conductor de la tercera edad protagonizó un hecho de tránsito luego de perder el control de su automóvil debido a una falla mecánica.

El hecho ocurrió sobre la avenida Colosio, donde presuntamente el exceso de velocidad y el mal estado de la rótula derecha provocaron que la pieza terminara por romperse, ocasionando que el conductor perdiera el control de la unidad, se proyectara contra un poste, al que golpeó levemente, y finalmente terminara montado sobre la acera.

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Al lugar llegaron paramédicos del Sector Salud para valorar al hombre, luego de que ciudadanos reportaran que el automóvil había impactado directamente contra el poste y que el conductor presuntamente presentaba lesiones de consideración.

Sin embargo, tras la revisión, los rescatistas descartaron heridas graves y confirmaron que únicamente presentaba algunos golpes, descartando además que estuviera bajo los influjos de alguna sustancia.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades y las diligencias correspondientes.

JGH

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