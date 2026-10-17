Cuatro alcaldes de Morena en Campeche buscan reelegirse en 2027; formalizan su registro

Cuatro presidentes municipales de Morena en Campeche buscan mantenerse en el poder, luego de inscribirse en la encuesta interna para definir a los Coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación en sus respectivos municipios.

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En esta ocasión, se trata del munícipe de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath; el originario de Candelaria, Jaime Muñoz Morfín; Guadalupe Acevedo, de Calakmul; y finalmente, Mariela Sánchez Espinosa, quien encabeza el municipio de Tenabo.

Los cuatro alcaldes acudieron a Morena para participar en el proceso interno, una decisión que abre la puerta a la continuidad de sus proyectos políticos y a la posibilidad de buscar nuevamente las presidencias municipales en 2027. La inscripción corresponde formalmente a la selección de coordinadores municipales.

El movimiento coloca a los cuatro ediles en la carrera interna de Morena, mientras sus respectivas administraciones continúan al frente de los gobiernos municipales, aunque hasta el momento se desconoce si presentaron sus solicitudes para la separación del cargo en la búsqueda de refrendarse como ediles reelectos.

JGH