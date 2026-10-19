Fiscalía acude a Colinas del Sur, Campeche, por orden judicial; Ayuntamiento no se presenta y frena diligencia

Personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche acudió al fraccionamiento Colinas del Sur, para dar cumplimiento a una orden judicial relacionada con el control de acceso y la caseta de vigilancia; sin embargo, la diligencia no pudo llevarse a cabo debido a que no se presentó personal jurídico del Ayuntamiento.

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De acuerdo con la notificación realizada previamente a los vecinos, la intervención estaba programada para este lunes 19 de octubre, con el propósito de ejecutar las disposiciones ordenadas por la autoridad judicial respecto a la pluma metálica y la caseta de vigilancia del fraccionamiento.

Pero ante la ausencia de los representantes jurídicos del municipio, las autoridades ministeriales se retiraron del lugar sin concretar la diligencia, por lo que el procedimiento quedó pendiente.

La situación mantiene a los habitantes de Colinas del Sur a la expectativa, debido a que el control de acceso forma parte de las medidas de organización vecinal que, aseguran, buscan contribuir a la seguridad de las familias, particularmente de los menores de edad.

JGH