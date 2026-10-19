Campeche enfrentará una temporada de frentes fríos más activa; advierten riesgos en zonas costeras

La Temporada de Frentes Fríos 2026, 2027 será más activa de lo habitual, con el pronóstico de 56 sistemas en México, seis más que el promedio climatológico de 50 registrado entre 1991 y 2020. El secretario de Protección Civil de Campeche, Anuar Dager Granja, advirtió que estos fenómenos pueden generar lluvias, descensos de temperatura, fuertes vientos, inundaciones y oleaje elevado, principalmente en las zonas costeras.

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Actualmente, el segundo frente frío afecta al sur, sureste de Campeche, con lluvias intermitentes que han impactado principalmente a Carmen, Palizada, Escárcega y Candelaria. No obstante, el pronóstico apunta a que el sistema se disipe sin ingresar por completo al territorio estatal, por lo que se espera que las precipitaciones disminuyan en los próximos días y no alcancen la intensidad registrada durante el pasado fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico presentado por la Seprocicam, los 56 sistemas se distribuirán en: septiembre, tres; octubre, siete; noviembre, ocho; diciembre, nueve; enero, ocho; febrero, siete; marzo, seis; abril, seis, y mayo, dos. La mayor actividad se concentrará entre noviembre y febrero, periodo en el que podría influir el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, asociado con cambios en la circulación atmosférica que favorecen una mayor frecuencia de sistemas frontales.

Entre los principales riesgos se encuentran las rachas de viento, los llamados eventos de Norte en el Golfo de México, lluvias intensas, inundaciones, aumento del oleaje y marejadas que pueden afectar carreteras y comunidades costeras. Recientemente, las condiciones de pleamar provocaron situaciones de riesgo en los kilómetros 160+600, 32 y 45 de la carretera Campeche, Carmen y Villahermosa, Carmen, donde se realizaron labores de limpieza y abanderamiento ante la presencia de arena y piedras.

Ante este panorama, Dager Granja recomendó mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil; asegurar techos, láminas, ventanas y objetos que puedan desprenderse; evitar playas, escolleras y malecones durante alertamientos, y no cruzar calles, caminos o carreteras inundadas. También pidió extremar precauciones al conducir, proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, y tener preparados documentos, medicamentos, agua potable y lámparas.

El funcionario hizo un llamado especial a pescadores y trabajadores marítimos para acatar las disposiciones de Capitanía de Puerto, así como a la ciudadanía para evitar arrojar basura que obstruya las alcantarillas. Recordó que la prevención debe comenzar antes de una emergencia y que cualquier incidente debe reportarse al 911.

JGH