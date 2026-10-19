Avenida Costera del Golfo en Campeche será sometida a una auditoría vial para prevenir accidentes

La avenida Costera del Golfo, donde se han registrado accidentes viales graves, algunos de consecuencias fatales, será sometida a una auditoría vial para determinar las medidas necesarias que permitan reducir los siniestros, informó Orlando Borges Guerrero, responsable estatal del Programa de Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial de la Secretaría de Salud (SSa).

Explicó que el tema fue abordado durante la última sesión del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, donde se planteó analizar las condiciones de esta vialidad e identificar los factores que han propiciado los percances, con el propósito de establecer acciones preventivas sustentadas en un dictamen técnico.

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Precisó que en la evaluación participarán dependencias como Obras Públicas, Protección Civil y las corporaciones de seguridad pública, tránsito y vialidad, responsables de revisar el punto y definir las intervenciones correspondientes. La Secretaría de Salud, por su parte, presenta observaciones y recomendaciones desde la perspectiva de la prevención de lesiones de los implicados.

El funcionario señaló que será durante la cuarta reunión del consejo cuando las instancias involucradas presenten el dictamen sobre la avenida y determinen qué medidas se aplicarán. Aclaró que no necesariamente se instalarán reductores de velocidad, pues las soluciones deben responder a las condiciones específicas de la vialidad y no consistir en colocar obstáculos indiscriminadamente.

Borges Guerrero destacó que, además de las condiciones de la infraestructura, uno de los principales problemas es la falta de cultura vial entre los conductores, por lo que consideró indispensable reforzar la capacitación y la responsabilidad individual para disminuir los accidentes.

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Entre las conductas de riesgo mencionó no respetar los límites de velocidad, ignorar los pasos peatonales, utilizar el teléfono celular mientras se conduce, distraerse con la música o con situaciones dentro del vehículo, así como transportar a menores de edad sin los sistemas de retención adecuados. También subrayó la importancia de evitar conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias o estar cansados.

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes sesiona cuatro veces al año y reúne a instituciones de salud, Educación, Protección Civil, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y otros organismos relacionados con la atención prehospitalaria y la seguridad vial. En sus reuniones también participan grupos de motociclistas, cuyas observaciones contribuyen a identificar riesgos en la carretera.

Como parte de las acciones preventivas, la SSa desarrolla capacitaciones en primeros auxilios y formación de primeros respondientes, dirigidas a personas que podrían auxiliar a víctimas de atropellamientos u otras emergencias mientras llega el personal especializado de salud.

Para este año, la meta es capacitar a mil personas y, hasta la fecha, se registra un avance de 80 por ciento, indicó el funcionario, quien insistió en que la prevención debe combinar mejoras en las vialidades con cambios en el comportamiento de quienes las utilizan y no solo colocar reductores de velocidad o topes que de nada servirían si no hay voluntad.