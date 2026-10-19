¡Checa tu apellido! Inician pagos de becas federales en Campeche este 19 de octubre; consulta el calendario

A partir de este lunes 19 y hasta el viernes 30 de octubre, estudiantes beneficiarios de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán el pago correspondiente al bimestre septiembre, octubre, de acuerdo con el calendario oficial de dispersión, cuyo orden se establece a partir de la primera letra del primer apellido de cada becario.

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La titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, María del Carmen Duarte López, indicó que los pagos inician este lunes 19 de octubre, día que corresponde el depósito a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras A y B; el martes 20, a quienes tienen la letra C; mientras que el miércoles 21, el pago será para las letras D, E y F. El jueves 22 corresponde a la letra G y el viernes 23, a las letras H, I, J, K y L.

La dispersión continuará el lunes 26 de octubre con la letra M; el martes 27, con las letras N, Ñ, O, P y Q; el miércoles 28, con la R; el jueves 29, con la S, y el viernes 30 concluirá con las letras T, U, V, W, X, Y y Z. La dependencia indicó que el calendario oficial puede consultarse en su página de internet y redes sociales verificadas.

La información sobre Campeche reporta 85 mil 749 familias beneficiarias de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, con 37 mil 414 becarios de primaria y 38 mil 865 de secundaria. El registro también incluye siete estudiantes de educación inicial y tres mil 393 de preescolar, para un total de 116 mil 348 becarios en los distintos niveles educativos.

JGH