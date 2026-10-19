Jubilada de Campeche denuncia que PensionISSSTE no le entrega su dinero por un escáner descompuesto

La trabajadora jubilada de la Universidad Autónoma de Campeche, Jacqueline Briceño Fuentes, denunció que PensionISSSTE mantiene retenido el fondo de pensión que debió recibir desde el primero de octubre, bajo el argumento de que un escáner especializado está descompuesto, sin que hasta ahora le proporcionen una fecha para entregarle el recurso que le corresponde por ley, luego de 40 años de trabajo ininterrumpido.

Noticia Destacada Avenida Costera del Golfo en Campeche será sometida a una auditoría vial para prevenir accidentes

La afectada aseguró que concluyó todos los trámites legales y entregó la documentación requerida desde hace aproximadamente un mes. No obstante, durante las últimas tres semanas ha acudido reiteradamente a las oficinas de la dependencia, donde únicamente le informan que el equipo no funciona y que el técnico detectó una pieza quemada, cuya adquisición depende de la liberación de recursos federales.

Molesta por la falta de soluciones, cuestionó que una falla técnica sea suficiente para retrasar la entrega de su patrimonio, cuando, consideró, existen alternativas para resolver el problema. Incluso preguntó por qué no se dispone de recursos para adquirir la refacción y cuánto podría costar, mientras ella continúa sin recibir respuesta sobre cuándo podrá disponer de su dinero.

“Son 40 años de mi trabajo ininterrumpido, merezco mi recurso”, reclamó Briceño Fuentes, al subrayar que no está solicitando un favor, sino únicamente lo que por ley le corresponde, producto de décadas de esfuerzo laboral.

Explicó que el retraso ya le genera afectaciones económicas, pues se comprometió a utilizar el fondo para adquirir un bien patrimonial y la persona que se lo apartó comienza a cobrarle mayores intereses e impuestos por no concretar la operación. Ante ello, cuestionó quién responderá por los gastos adicionales que enfrenta debido a una demora ajena a su voluntad.

La jubilada señaló que ya expuso su situación ante el responsable del área de PensionISSSTE, Alejandro Rodríguez Puga, en la delegación del ISSSTE en Campeche, pero la respuesta fue que no existe una fecha definida y debe esperar a que le avisen. También buscó al titular de la representación, pero aseguró que actualmente no hay delegado y que en dos ocasiones no ha logrado localizar al funcionario responsable.

Briceño Fuentes dijo sentirse en estado de indefensión, pues, aunque cuenta con la resolución del Seguro Social y cumplió los requisitos, no consigue que le entreguen su fondo. Aclaró que trabajó para la UACAM y eligió PensionISSSTE por la confianza en el prestigio que le atribuyeron.

Finalmente, advirtió a otros trabajadores próximos al retiro que revisen cuidadosamente sus opciones de Afore y contrastó su experiencia con la de compañeros jubilados que eligieron administradoras privadas, como Banorte, quienes, afirmó, ya recibieron sus recursos. Mientras tanto, ella continúa sin dinero y sin una fecha de solución.

JGH