Depresión aumenta en Campeche durante 2026: suman mil 268 casos y mujeres son las más afectadas

El Día Mundial de la Salud Mental que se conmemoró el pasado 10 de octubre es una fecha clave para visibilizar los trastornos psicológicos, reducir el estigma social y fomentar el bienestar emocional, del cual, las estadísticas epidemiológicas revelan un panorama preocupante en Campeche en cuanto a la depresión, la ideación e intentos suicidas durante el presente año.

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De acuerdo con el reciente reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Campeche acumula mil 268 casos de depresión, de los cuales 363 corresponden a hombres y 905 a mujeres. Esto representa un incremento alarmante del nueve por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron mil 162 casos. Desglosando por género, las mujeres concentran el 71.37 por ciento de los diagnósticos, mientras que los hombres representan el 28.63 por ciento. Tan solo en la última semana se sumaron 51 nuevos casos en la Entidad.

A nivel nacional, Campeche se posiciona en el lugar 27 con menos incidencia de diagnósticos de depresión. Los cinco Estados con más casos en el país son Ciudad de México, 23 mil 249, Estado de México, ocho mil 745, Jalisco, nueve mil 008, Chihuahua, seis mil 298 y Guanajuato, cuatro mil 173; en contraste, los cinco con menos casos son Tlaxcala, 972, Querétaro, 893, Baja California Sur, 555, Aguascalientes, mil 235 y Colima, mil 602.

El informe también detalla las conductas de riesgo autoinfligido. En cuanto a historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente, intentos de suicidio, Campeche registra un acumulado de 63 casos en 2026, 22 hombres y 41 mujeres, evidenciando una disminución del 21.25 por ciento frente a los 80 casos reportados en el mismo lapso del año pasado. En la última semana se documentó una incidencia.

Por otro lado, en síntomas que involucran el estado emocional, ideación suicida, el Estado contabiliza seis casos acumulados, dos hombres y cuatro mujeres, lo que representa una notable reducción del 64.7 por ciento en comparación con los 17 reportes que tuvo el 2025. En este caso, no se registraron nuevos casos de ideación en la última semana.

Los datos de la SSa Federal reflejan claramente que las mujeres son quienes enfrentan mayores problemas de salud mental en el Estado de Campeche, liderando ampliamente tanto las estadísticas de depresión como las de conductas suicidas, lo que subraya la urgencia de fortalecer las políticas públicas de atención emocional con perspectiva de género.

JGH