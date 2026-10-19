Linda Campechana 2026: estas son las 12 jóvenes que competirán por el título; ¿cuándo será el certamen?

Doce jóvenes representantes de igual número de municipios buscarán convertirse en la Linda Campechana 2026, certamen que se celebrará el próximo sábado 24 de octubre, a las 19:00 horas, como parte de las acciones para preservar y difundir las tradiciones y la identidad cultural del Estado.

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Las concursantes fueron presentadas oficialmente durante un acto realizado en el Auditorio del Baluarte de San Francisco, ubicado en el recinto amurallado de la capital campechana, organizado por el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche.

Las aspirantes al título son Kenia Fabiola Puc Xiu, de Hecelchakán; Dulce María Monte de Oca Monroy, de Tenabo; Alma Melissa Terán Ojeda, de Carmen; Ángela Gabriela Acosta Chávez, de Hopelchén; Brisa Yaritza García Pérez, de Seybaplaya; y Darcy Hassive Pérez Frías, de Champotón.

El certamen es organizado por el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche.

También participan Millene Sthephanye Castro Velázquez, representante de Candelaria; María Fernanda Hernández Chávez, de Escárcega; María Fernanda Solís Canul, de Calkiní; Sugeydi Cristal Aguilar Mendoza, de Palizada; Frida Mairyn Pérez Pérez, de Dzitbalché; y Orquídea de los Ángeles Reyes, de Calakmul.

La gala de elección estatal se realizará el sábado 24 de octubre a las 19:00 horas. / Especial

Durante la presentación, las jóvenes compartieron aspectos de sus ocupaciones y expresaron el orgullo de representar a sus respectivos municipios, así como su compromiso con la identidad y las tradiciones campechanas.

El presídium estuvo integrado por Mónica Alejandra Sosa Rodríguez, directora general del ICAECAM; Verónica Hoil Lee, directora del Centro de Cultura Infantil y Juvenil del mismo instituto, y Enrique Castillo Magaña, presidente del Comité Organizador del certamen.

La elección de la Linda Campechana 2026 se realizará el sábado 24 de octubre a las 19:00 horas, cuando las doce representantes municipales participarán en la competencia estatal.

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Este certamen busca contribuir a la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial de Campeche, además de reconocer a las jóvenes que representan la riqueza cultural, las costumbres y las tradiciones de sus comunidades.

JGH