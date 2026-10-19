Pedro Ayala deja la Alcaldía de Palizada por motivos de salud; Ambrosio Gutiérrez asume el cargo

Pedro Javier Ayala Cámara presentó su renuncia definitiva a la Presidencia Municipal de Palizada después de una serie de conflictos laborales y cuestionamientos sobre el manejo administrativo del Ayuntamiento, entre ellos presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, falta de transparencia en la adjudicación de obras y despidos de trabajadores.

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Trascendió que, su salida de la comuna es presuntamente por motivos de salud, solicitud que fue aceptada este lunes durante una sesión extraordinaria de Cabildo que se prolongó por casi tres horas. En su lugar, Ambrosio Gutiérrez Pérez, quien se desempeñaba como síndico jurídico, rindió protesta como alcalde interino por un periodo de 30 días.

Trascendió que el ahora exalcalde no se presentó a la sesión extraordinaria en la que los integrantes del Cabildo analizaron y aceptaron su solicitud de licencia definitiva. En el documento, Ayala Cámara argumentó motivos de salud para separarse de la responsabilidad que asumió al frente de la administración municipal.

El Cabildo de Palizada aprobó la solicitud de licencia en una sesión de tres horas. / Especial

Uno de los antecedentes recientes de la crisis en el Ayuntamiento ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando trabajadores municipales se manifestaron por el incumplimiento en el pago proporcional de aguinaldos y otras liquidaciones pendientes. El conflicto involucró a entre 65 y 69 empleados, quienes reclamaron que se cubrieran los adeudos laborales que mantenía la administración municipal.

La protesta derivó en la toma del Palacio Municipal, donde seis trabajadores afectados por la falta de pago permanecieron al interior del inmueble y restringieron el acceso en demanda de una respuesta a sus exigencias. Ante la situación, el Gobierno del Estado destinó un millón y medio de pesos de manera emergente para atender el conflicto laboral registrado en la comuna.

Durante su gestión también surgieron señalamientos relacionados con el posible desvío de recursos del erario, el endeudamiento de la comuna y la ejecución de obras públicas. Asimismo, se formularon acusaciones por presuntos despidos injustificados y falta de transparencia en la asignación de contratos, asuntos que deberán ser acreditados ante las instancias competentes si existen procedimientos administrativos o legales en curso.

JGH