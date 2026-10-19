Hombre escapa de anexo y se arroja al mar en Champotón para evitar ser detenido; lo rescatan

Una fuerte movilización de elementos de seguridad y emergencia se registró en el malecón de Champotón, luego de que un hombre de aproximadamente 43 años de edad, identificado con las iniciales J.A.A.R., escapara de un centro de rehabilitación y se introdujera al mar para evitar ser alcanzado por el personal del lugar.

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De acuerdo con los datos proporcionados, los hechos ocurrieron a la altura de la ampliación Carlos Sansores, cerca de la zona de los cocteleros, donde el reporte de la presunta fuga del hombre generó la movilización de las autoridades.

Según testigos oculares, el sujeto, al parecer angustiado, se introdujo al mar con la intención de evitar que el personal del anexo lo capturara. Sin embargo, esta acción puso en riesgo su integridad física debido a las condiciones que implica adentrarse al agua.

Ante esta situación, el personal de Protección Civil de Champotón, con el apoyo de dos pescadores, intervino para auxiliar al hombre y conseguir sacarlo del agua, logrando ponerlo a salvo.

Acto seguido, fue asistido por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias de Champotón. También llegaron elementos de la Policía Municipal de Champotón. Al varón le tomaron su respectiva presión arterial.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que motivaron al masculino a escapar del anexo ni su estado de salud posterior. Se confirmó que esta persona es hermano de un expresidente municipal de Champotón.

JGH