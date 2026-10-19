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Ayuntamiento de Campeche denuncia falta de respuesta de la SPSC ante cruces viales peligrosos

El Ayuntamiento de Campeche señala que la SPSC no ha respondido a solicitudes para atender cruces peligrosos en Colonial Campeche, Plan Chac y otras zonas de la capital.

Por Redacción Por Esto!

19 de oct de 2026

1 min

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La SPSC ha omitido responder a los reportes de cruces viales peligrosos remitidos por el Ayuntamiento capitalino.
La SPSC ha omitido responder a los reportes de cruces viales peligrosos remitidos por el Ayuntamiento capitalino. / Por Esto!

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana no ha respondido a los reportes sobre varios cruces viales que requieren intervención en la capital campechana, luego de que el Ayuntamiento ha remitido a la dependencia las solicitudes para su atención.

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Entre los sitios que requieren atención mencionó el sector de Colonial Campeche, el cruce de la avenida de la Baja Velocidad, la zona de Plan Chac, a la altura de una tienda Oxxo, así como el cruce ubicado frente a las instalaciones de la Policía, en el área cercana a los hospitales.

Lo anterior, luego de que autoridades estatales iniciaron con una auditoría sobre la carretera Costera del Golfo a raíz de los accidentes de tránsito registrados en esa zona en particular, donde hay incidentes con consecuencias fatales, situación que motivó el procedimiento.

La presidenta municipal, Biby Rabelo de la Torre, indicó que los temas relacionados con carreteras, caminos y puentes corresponden a las autoridades competentes, entre ellas las instancias federales y las áreas encargadas de la vialidad, tal es el caso de la carretera Costera del Golfo. Por ello, afirmó que los puntos de riesgo identificados por el municipio o reportados por los ciudadanos son remitidos a las dependencias correspondientes para que realicen las gestiones necesarias.

JGH

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