Automovilista choca por alcance a motociclista en Campeche; lo proyecta contra el pavimento

Daños materiales de regular cuantía y un motociclista con lesiones menores fue el saldo de un hecho de tránsito registrado en la colonia Esperanza, luego de que la conductora de un automóvil no guardara su distancia de seguridad y terminara impactándolo por alcance.
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El accidente ocurrió cuando la conductora del automóvil circulaba sobre la calle 13, con dirección hacia la unidad habitacional Ciudad Concordia; sin embargo, poco antes de llegar al cruce con la calle Revolución, excedió los límites de velocidad y no tomó las debidas precauciones, por lo que terminó chocando contra la parte trasera de una motocicleta.
Trascendió que el motociclista disminuyó su velocidad al aproximarse a una curva donde había grava suelta sobre el pavimento, situación que habría provocado que la conductora no lograra frenar a tiempo y acabara impactándolo.
Debido al golpe, la víctima salió proyectada y cayó sobre la carpeta asfáltica, donde resultó con lesiones menores, quien logró incorporarse por sus propios medios y dar aviso a los números de emergencia para solicitar apoyo.
JGH