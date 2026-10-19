Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Detienen en Mérida a “El Marce”, presunto líder criminal buscado por homicidio en Quintana Roo

Campeche / Sucesos

Automovilista choca por alcance a motociclista en Campeche; lo proyecta contra el pavimento

Un motociclista sufrió lesiones menores luego de ser impactado por alcance por un automóvil en la colonia Esperanza de Campeche, cerca del cruce de las calles 13 y Revolución.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un choque por alcance entre un automóvil y una motocicleta dejó saldo de un lesionado y daños materiales.
Un choque por alcance entre un automóvil y una motocicleta dejó saldo de un lesionado y daños materiales. / Dismar Herrera

Daños materiales de regular cuantía y un motociclista con lesiones menores fue el saldo de un hecho de tránsito registrado en la colonia Esperanza, luego de que la conductora de un automóvil no guardara su distancia de seguridad y terminara impactándolo por alcance.

Elías Baeza Aké: El diputado de Seybaplaya formalizó su registro en Morena Champotón

Noticia Destacada

Morena cierra registros en Champotón con cinco aspirantes rumbo a 2027; ¿quiénes son?

El accidente ocurrió cuando la conductora del automóvil circulaba sobre la calle 13, con dirección hacia la unidad habitacional Ciudad Concordia; sin embargo, poco antes de llegar al cruce con la calle Revolución, excedió los límites de velocidad y no tomó las debidas precauciones, por lo que terminó chocando contra la parte trasera de una motocicleta.

Trascendió que el motociclista disminuyó su velocidad al aproximarse a una curva donde había grava suelta sobre el pavimento, situación que habría provocado que la conductora no lograra frenar a tiempo y acabara impactándolo.

Debido al golpe, la víctima salió proyectada y cayó sobre la carpeta asfáltica, donde resultó con lesiones menores, quien logró incorporarse por sus propios medios y dar aviso a los números de emergencia para solicitar apoyo.

JGH

Te puede interesar