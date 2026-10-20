Congreso aprueba reforma que obligará a ayuntamientos de Campeche a dar mantenimiento a calles

El Congreso del Estado de Campeche aprobó por unanimidad tres reformas para fortalecer el mantenimiento de carreteras estatales, calles y caminos municipales, así como el tratamiento de aguas residuales. Las modificaciones establecen obligaciones de planeación, priorización de obras y transparencia en el uso de recursos públicos.

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Durante la novena sesión ordinaria, los 29 legisladores presentes avalaron una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) deberá incorporar en su Programa Anual de Inversión acciones de revisión, reparación y conservación de las carreteras estatales, conforme a las necesidades y la disponibilidad presupuestaria.

Ayuntamientos deberán programar mantenimiento de calles y caminos

Asimismo, aprobaron reformar la Ley Orgánica de los Municipios de Campeche, que obliga a los ayuntamientos a programar el mantenimiento de calles y caminos, identificar las vialidades prioritarias y colocar letreros informativos en las obras, con datos sobre el presupuesto, origen de los recursos, responsables y plazos de ejecución.

También avalaron modificar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado para fortalecer la operación, conservación, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales, además de promover la limpieza y el mantenimiento de fosas sépticas en comunidades sin alcantarillado.

La medida cobra relevancia ante los problemas de saneamiento reportados en zonas como Arboledas, Quinta Hermosa, Presidentes de México, Fidel Velázquez y Plan Chac.

Congreso pide reforzar seguridad en Calakmul y revisar embarcaciones de rescate

Previamente, el Pleno Legislativo aprobó un exhorto a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y al Ayuntamiento de Calakmul para reforzar los patrullajes, la atención de emergencias y la vigilancia en carreteras, caminos rurales y accesos a comunidades, además de revisar el equipamiento de los módulos de seguridad y la protección de docentes y trabajadores que se trasladan entre localidades.

Asimismo, avaló un exhorto al Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado (Inpesca), la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam) y la SPSC para informar sobre las embarcaciones de auxilio y rescate marítimo en Lerma y el litoral de Campeche, su equipamiento y disponibilidad. Las dependencias tendrán 15 días hábiles para entregar la información.

Finalmente, aprobó otorgar un reconocimiento honorífico al Instituto Tecnológico de Campeche (TecNM) por su 50 aniversario, su trayectoria académica y su contribución al desarrollo estatal. Fundado el 4 de octubre de 1976 con 84 estudiantes y dos carreras, la institución suma actualmente 7 mil 841 egresados. La distinción será entregada en una sesión solemne del Poder Legislativo.

JGH