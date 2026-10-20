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Tráiler choca contra pipa en el malecón de Champotón y provoca derrame de químicos

Un tráiler chocó contra una pipa aparentemente estacionada en el malecón de Champotón. El accidente dejó daños materiales y un derrame de anticongelante, sin personas lesionadas.

Por Jorge May

20 de oct de 2026

1 min

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Un choque por alcance entre dos pesadas unidades se registró en la cabecera de Champotón.
Un choque por alcance entre dos pesadas unidades se registró en la cabecera de Champotón. / Jorge May

Un tráiler colisionó contra otra unidad de carga tipo pipa, al parecer estacionada, dejando daños materiales de consideración por el malecón de Champotón.

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El percance se registró la tarde de este martes, sobre el carril externo de la avenida Carlos Sansores, entre las calles 33 y 31 de la colonia San Patricio.

Tras el impacto, también se reportó el derramamiento de una cantidad considerable de anticongelante sobre la cinta asfáltica. No hubo personas lesionadas.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Champotón, para verificar el reporte y abordar a ambos operadores de las unidades involucradas.

La unidad tipo pipa involucrada pertenece a la empresa Reyneros Sureste, dedicada principalmente al transporte de materiales, residuos, productos refinados y otras sustancias de manera segura.

JGH

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