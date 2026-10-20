Tráiler choca contra pipa en el malecón de Champotón y provoca derrame de químicos

Un tráiler colisionó contra otra unidad de carga tipo pipa, al parecer estacionada, dejando daños materiales de consideración por el malecón de Champotón.

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El percance se registró la tarde de este martes, sobre el carril externo de la avenida Carlos Sansores, entre las calles 33 y 31 de la colonia San Patricio.

Tras el impacto, también se reportó el derramamiento de una cantidad considerable de anticongelante sobre la cinta asfáltica. No hubo personas lesionadas.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Champotón, para verificar el reporte y abordar a ambos operadores de las unidades involucradas.

La unidad tipo pipa involucrada pertenece a la empresa Reyneros Sureste, dedicada principalmente al transporte de materiales, residuos, productos refinados y otras sustancias de manera segura.

JGH