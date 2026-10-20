Cierran cinco puertos de Campeche a embarcaciones menores por evento de Norte; ¿cuáles son?

La Secretaría de Marina ordenó el cierre de cinco puertos de Campeche a la navegación de embarcaciones menores, debido a las condiciones marítimas provocadas por un evento de Norte con vientos de fuertes a muy fuertes en el Golfo de México, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

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De acuerdo con el aviso difundido por la dependencia federal, las restricciones se aplican en Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum K’ak Naab, Campeche y Champotón, como medida preventiva ante el deterioro de las condiciones meteorológicas que podrían representar un riesgo para quienes realizan actividades en el mar.

El cierre afecta principalmente a las embarcaciones menores, incluidas aquellas utilizadas para actividades pesqueras y recreativas. En el caso de Campeche, el reporte no contempla restricciones para embarcaciones mayores, por lo que la medida anunciada corresponde únicamente a la navegación menor en los cinco puertos señalados.

La CNPC informó que las restricciones también se aplican en puertos de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, donde se mantienen medidas preventivas para embarcaciones mayores y menores. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y extremar precauciones en actividades portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras y ribereñas.

Hasta el momento, no se ha precisado una fecha u horario para la reapertura de los puertos campechanos, por lo que la reanudación de actividades dependerá de las disposiciones que emitan las autoridades marítimas conforme evolucionen las condiciones del tiempo.

JGH