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Hombre cae de un techo de lámina en una vivienda en Campeche y termina detenido

Por razones que se desconocen, un hombre deambulaba en el techo de una casa en Campeche, cayendo desde lo alto hasta el suelo dentro del predio.

Por Redacción Por Esto!

20 de oct de 2026

1 min

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El hombre fue detenido tras el aviso de los dueños de la vivienda
El hombre fue detenido tras el aviso de los dueños de la vivienda / Especial

Un hombre fue detenido durante la noche del lunes en la ciudad de Campeche, luego de por razones que no han sido esclarecidas, cayera de un techo de lámina hasta el suelo dentro de una vivienda, alarmando a los dueños de la propiedad, quienes dieron aviso a las autoridades.

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En redes sociales el usuario David Avilez difundió la situación que vivió, luego de que las cámaras de seguridad de su propiedad captaran el momento en el que un sujeto cayó del techo, azotando contra el suelo.

De inmediato dieron aviso a las autoridades, arribando elementos policiacos para proceder con su detención, mientras se desconoce si el hombre había robado en algún domicilio.

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Finalmente, David Avilez hizo un llamado a los vecinos de la zona sobre la Avenida Central, frente a la guardería del ISSSTE, a mantener la vigilancia en sus domicilios para evitar situaciones similares.

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