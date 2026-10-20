Hombre cae de un techo de lámina en una vivienda en Campeche y termina detenido

Un hombre fue detenido durante la noche del lunes en la ciudad de Campeche, luego de por razones que no han sido esclarecidas, cayera de un techo de lámina hasta el suelo dentro de una vivienda, alarmando a los dueños de la propiedad, quienes dieron aviso a las autoridades.

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En redes sociales el usuario David Avilez difundió la situación que vivió, luego de que las cámaras de seguridad de su propiedad captaran el momento en el que un sujeto cayó del techo, azotando contra el suelo.

De inmediato dieron aviso a las autoridades, arribando elementos policiacos para proceder con su detención, mientras se desconoce si el hombre había robado en algún domicilio.

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Finalmente, David Avilez hizo un llamado a los vecinos de la zona sobre la Avenida Central, frente a la guardería del ISSSTE, a mantener la vigilancia en sus domicilios para evitar situaciones similares.