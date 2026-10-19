Tormenta eléctrica azota Campeche esta noche; lluvias inundan principales avenidas

Una fuerte lluvia acompañada de descargas eléctricas y rachas de viento sorprendió la noche de este lunes 19 de octubre a los habitantes de San Francisco de Campeche, donde varias avenidas registraron acumulaciones importantes de agua que dificultaron la circulación de vehículos.

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Las precipitaciones se presentaron en medio de las condiciones de inestabilidad atmosférica asociadas al frente frío número 2 y una vaguada, fenómenos que también han favorecido lluvias en otras regiones del estado, incluido el municipio de Carmen.

En cuestión de minutos, la intensidad de la lluvia provocó que distintas vialidades de la capital campechana quedaran cubiertas de agua, con encharcamientos que, de acuerdo con los reportes, alcanzaron niveles superiores a la altura de las escarpas en algunos puntos.

Entre las avenidas afectadas se encuentran López Mateos, Miguel Alemán, Gobernadores, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Lázaro Cárdenas, Luis Donaldo Colosio y José López Portillo, además de sectores del malecón de la ciudad.

Tormenta eléctrica se extiende sobre la capital de Campeche

De acuerdo con los avisos meteorológicos difundidos durante la noche, un núcleo de tormenta con abundante actividad eléctrica se extendió sobre la capital del estado, favoreciendo precipitaciones de fuertes a muy fuertes.

El sistema se desplaza hacia aguas del Golfo de México, por lo que se prevé que su intensidad disminuya gradualmente. Sin embargo, podrían continuar las lluvias intermitentes durante las próximas horas.

También se reportó el desarrollo de tormentas en municipios del norte, centro, sur y oriente de Campeche, con precipitaciones de moderadas a fuertes, descargas atmosféricas y rachas de viento.

Policía de Campeche pide evitar calles inundadas por las lluvias

Ante las fuertes precipitaciones, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) emitió un llamado a los automovilistas para extremar precauciones al circular por las calles y avenidas de la capital campechana, debido a la presencia de encharcamientos y la reducción de visibilidad.

La dependencia estatal recomendó manejar con prudencia, moderar la velocidad y evitar cruzar zonas con acumulación de agua, con el objetivo de reducir los riesgos de accidentes durante las condiciones meteorológicas adversas.

Asimismo, se advirtió que los materiales arrastrados por la lluvia y depositados sobre el pavimento pueden incrementar el riesgo de derrapes, especialmente para motociclistas.

Las autoridades también recomendaron evitar desplazamientos innecesarios por vialidades donde el agua acumulada dificulta identificar baches, registros de drenaje y otros obstáculos.

Las lluvias de esta noche se suman a las afectaciones registradas previamente en el municipio de Carmen, donde también se reportaron inundaciones y complicaciones para la circulación vehicular.

JGH