Adulto mayor cae de espaldas y se golpea la cabeza en Ciudad del Carmen; vecinos lo auxilian

Un hombre de más de 60 años de edad, identificado como Rafael Narváez, resultó lesionado luego de sufrir una caída sobre la vía pública en calles de la colonia Obrera, donde vecinos se acercaron para brindarle ayuda mientras solicitaban la intervención de los cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron durante la tarde sobre la calle 53, en el cruce con la calle 78, cuando el adulto mayor presuntamente resbaló y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el pavimento. Como consecuencia del impacto, sufrió una herida sangrante en el cuero cabelludo, además de una lesión en la zona del codo izquierdo.

Ante lo ocurrido, habitantes de la zona lo auxiliaron y lo mantuvieron acostado sobre la banqueta, en espera de la llegada de los paramédicos de Protección Civil, quienes acudieron para brindarle atención prehospitalaria.

Socorristas de Protección Civil acudieron para realizar la curación y estabilización del paciente. / Israel Lozano

A su llegada, los socorristas realizaron una valoración del lesionado y procedieron a estabilizarlo, además de colocarle vendajes en la cabeza y el codo para atender las heridas que presentaba. Después de revisarlo, determinaron que no era necesario trasladarlo a un centro hospitalario, por lo que permaneció en el lugar.

De acuerdo con lo señalado por un familiar, Rafael presuntamente acostumbra consumir bebidas alcohólicas durante gran parte del día, situación que, según su hermano, lo habría llevado a protagonizar diversos incidentes con anterioridad.

Una vez concluida la atención, los paramédicos recabaron los datos correspondientes y se retiraron del sitio. Posteriormente, el adulto mayor fue apoyado por su hermano y otro hombre para ingresar a su domicilio, donde podría descansar y recuperarse de las lesiones ocasionadas por la caída.

El incidente no requirió la intervención de otras corporaciones, luego de que el hombre quedara bajo el cuidado de sus familiares.

JGH