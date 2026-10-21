Síguenos

Última hora

Campeche

Fuerzas federales catean predio ligado a autos robados en el fraccionamiento Terranova de Campeche 

Campeche

Aseguran un Porsche y otros vehículos de lujo tras segundo cateo en Terranova, Campeche

Un segundo cateo en Terranova, Campeche, derivó en el presunto aseguramiento de vehículos de alta gama, incluido un Porsche, por una investigación relacionada con posibles autos robados.

Por Alejandro Pech

21 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un cateo en el fraccionamiento Terranova resultó en el aseguramiento de varios autos de lujo.
Un cateo en el fraccionamiento Terranova resultó en el aseguramiento de varios autos de lujo. / Alejandro Pech

Un cateo realizado en la calle Roble del fraccionamiento Terranova derivó en el presunto aseguramiento de varios vehículos de alta gama, entre ellos un automóvil de la marca Porsche, como parte de una investigación que mantiene el ministerio público local.

Mantiene Fiscalía investigación por vehículos asegurados con reporte de robo en fraccionamiento Terranova

Noticia Destacada

Autos deportivos, placas clonadas y vehículos robados: Fiscalía investiga hallazgo en Terranova, Campeche

Trascendió que el operativo estaría relacionado con una denuncia por la presunta venta de automóviles robados, algunos de ellos con placas sobrepuestas. Se trata del segundo despliegue de autoridades relacionado con estos hechos.

Tras las diligencias, una grúa llegó al sitio para retirar las unidades presuntamente aseguradas y trasladarlas a un corralón del Ministerio Público, donde quedarían bajo resguardo como parte de las investigaciones.

En el cateo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, la Guardia Nacional y personal de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, quienes intervinieron en el operativo.

Las investigaciones continuarán para determinar la procedencia de los vehículos y establecer si cuentan con reporte de robo, así como deslindar posibles responsabilidades relacionadas con los hechos.

JGH

Te puede interesar