Autos deportivos, placas clonadas y vehículos robados: Fiscalía investiga hallazgo en Terranova, Campeche

El aseguramiento de varios vehículos en el fraccionamiento Terranova se mantiene bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche, luego de que las unidades presentaran diversas irregularidades, entre ellas números de identificación alterados, placas montadas y reportes activos de robo, donde hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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El caso ocurrió en una vivienda cercana a la calle Roble, donde fueron localizados alrededor de cinco vehículos, entre ellos dos automóviles deportivos y varias camionetas.

Durante las diligencias se detectó que algunas unidades portaban placas campechanas presuntamente clonadas, mientras que otras contaban con reporte de robo vigente.

El inmueble permanece bajo resguardo mientras la Fiscalía continúa las investigaciones para establecer la procedencia de las unidades y determinar quiénes estarían relacionados con su posesión.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones vinculadas a este aseguramiento.

JGH