Ya no cabe ni un muerto más en el cementerio de Hopelchén; cinco secciones ya no cuentan con espacio

Las cinco secciones del único cementerio de la ciudad de Hopelchén ya están saturadas y no hay espacio para la construcción de nuevas tumbas o criptas. En la sexta sección, la autoridad municipal ha dispuesto, desde el año pasado, de 90 gavetas en renta para los dolientes con un costo de tres mil pesos durante tres años; de éstas, 60 ya han sido ocupadas y sólo hay disponibles 30, considerando que en los dos últimos años ya han sido sepultadas 82 personas.

Lo anterior lo señaló Daniel Adán España Novelo, director de Servicios Públicos Municipales, quien dijo que ya urge un nuevo camposanto en otro sector de la cabecera, pues indicó que rápidamente la sexta y última sección, pese a tener un buen espacio libre, se prevé que sea ocupada en los próximos años.

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Como es visible, las cinco primeras secciones del único camposanto, que se ubica en la esquina de la calle 18 por 11 de la colonia Campo de Aviación al Noreste de la ciudad, ya están saturadas y no hay espacios para la edificación de nuevas tumbas o criptas, expresó.

Mencionó que desde el año pasado la Comuna dispuso de una nueva sección, que es la sexta, y habilitó un buen espacio donde incluso edificó su barda perimetral. Asimismo, inició la construcción de nuevas gavetas en coordinación con la Dirección de Obras Públicas y hasta hace dos meses ya eran 90 estructuras, de las cuales 60 ya fueron dadas en renta por la Dirección de Servicios Públicos, quedando únicamente 30 gavetas disponibles.

Expresó que el costo por la renta de las gavetas por tres años es de tres mil pesos y el doliente puede renovar su contrato con la Comuna. Dijo que todo ese trámite se realiza en el área a su cargo y el pago se efectúa en la Tesorería municipal.

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España Novelo mencionó que en las cinco etapas ya saturadas las tumbas o criptas son propiedad de los dolientes, pero en las áreas cinco y seis, en donde se encuentran las gavetas, las mismas operan bajo el esquema de renta.

El funcionario reiteró que sólo quedan 30 gavetas disponibles, por lo que han pedido a la Dirección de Obras Públicas de la Comuna la construcción de más espacios. Fue enfático en que la sexta sección se está ocupando de forma muy acelerada, debido a que en lo que va del año y en los últimos meses del 2025 ya fueron rentadas 60 gavetas del total.

Expresó que 22 personas fueron sepultadas entre las primeras cuatro secciones donde los dolientes son propietarios de sus tumbas; es decir, retiran los restos antiguos de sus difuntos para introducir a personas recién fallecidas y posteriormente los restos se regresan nuevamente a esas mismas criptas.

Finalmente, dijo que ya existen planes por parte de la autoridad municipal para habilitar un nuevo espacio como cementerio en otra zona de la ciudad, lo cual podría concretarse el próximo año.