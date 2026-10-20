Lluvias no darán tregua en Campeche este miércoles 21 de octubre: así estará el clima

Las lluvias continuarán en Campeche este miércoles 21 de octubre, principalmente en el suroeste del estado, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica precipitaciones fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Noticia Destacada Clima en Campeche del 20 al 25 de octubre: Frente Frío 2 traerá lluvias y temperaturas de hasta 15 grados

De acuerdo con el pronóstico del organismo, las condiciones serán ocasionadas por canales de baja presión que interactuarán con el ingreso de humedad del golfo de México y otros sistemas atmosféricos. Aunque el frente frío número 2 permanecerá estacionario sobre el mar Caribe y no afectará directamente al país, la masa de aire polar asociada continuará influyendo en las condiciones meteorológicas del sureste mexicano.

Además de las precipitaciones, para Campeche se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, así como oleaje de entre uno y dos metros de altura en sus costas. Pese a estas condiciones, el ambiente seguirá siendo caluroso durante el día, con temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius.

El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, además de provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Estas condiciones cobran relevancia después de las precipitaciones registradas en días recientes en la capital campechana, donde se han reportado calles anegadas y dificultades para la circulación de vehículos.

¿Cómo estará el clima en Yucatán y Quintana Roo?

En el resto de la Península de Yucatán también se esperan precipitaciones. Para Quintana Roo, principalmente en las regiones centro y sur, el SMN pronostica lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, mientras que en Yucatán se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

Los tres estados peninsulares tendrán rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, oleaje de uno a dos metros y temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius. Ante este panorama, se recomienda prestar atención a los avisos de Protección Civil, especialmente en zonas propensas a inundaciones y entre quienes realizan actividades marítimas.

JGH