Desfile por el Mes de la Campechanidad 2026: estas calles cerrarán el viernes 23 de octubre

Como parte de las celebraciones por el Mes de la Campechanidad 2026, este viernes 23 de octubre se realizará el desfile Celebremos Campeche en el Malecón de la capital, una actividad que reunirá a estudiantes, docentes y agrupaciones culturales. El evento comenzará a las 16:00 horas y provocará cierres viales en distintos puntos de la ciudad.

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La celebración también forma parte del 25 aniversario del programa Celebremos Campeche, impulsado por la Secretaría de Educación del Estado para promover entre las nuevas generaciones las tradiciones, costumbres y expresiones culturales que forman parte de la identidad campechana.

¿Cuál será la ruta del desfile Celebremos Campeche?

De acuerdo con el mapa oficial difundido por las autoridades, el recorrido iniciará en el Asta Bandera y concluirá en el parque de Moch Cohuó, a través del Malecón de Campeche. La formación de los participantes comenzará desde la avenida Justo Sierra Méndez.

Durante la jornada se contará con puntos de hidratación, servicios sanitarios, ambulancias, personal de apoyo y brigadas de Protección Civil para atender a los asistentes y participantes.

¿Qué calles cerrarán en Campeche el viernes 23 de octubre?

Las autoridades anunciaron que los cierres viales comenzarán antes del desfile, por lo que los automovilistas deberán tomar precauciones, especialmente en las inmediaciones del Malecón y el Centro Histórico.

En la avenida Adolfo Ruiz Cortines con Justo Sierra Méndez, las restricciones comenzarán a las 15:30 horas, mientras que en la avenida 16 de Septiembre con Justo Sierra se aplicarán de las 14:30 a las 17:30 horas.

El recorrido partirá a las 16:00 horas desde el Asta Bandera hacia el parque de Moch Cohuó. / Especial

El mapa oficial también señala cierres preventivos en Patricio Trueba con avenida 16 de Septiembre y calle 61 con avenida 16 de Septiembre, programados de las 00:00 a las 23:59 horas del viernes.

Asimismo, se contempla un periodo de acomodo de participantes de las 14:30 a las 18:00 horas, por lo que se recomienda anticipar los traslados y atender las indicaciones del personal de vialidad.

¿Por qué se celebra el Mes de la Campechanidad?

El Mes de la Campechanidad se conmemora durante octubre para recordar la historia y las tradiciones del estado, particularmente la fundación de la Villa de San Francisco de Campeche, ocurrida el 4 de octubre de 1540.

En este contexto, el programa Celebremos Campeche cumple 25 años promoviendo actividades culturales y educativas. El desfile del viernes será una de las principales celebraciones de esta edición, con la participación de la comunidad escolar y representantes de distintas expresiones culturales.

JGH