Campechanidad sobre ruedas: doña Elsy vende tradición desde su triciclo en Champotón

Entre el ir y venir de los champotoneros, un triciclo cargado de color llama la atención en las inmediaciones de la plaza principal Ángel Castillo Lanz, del primer cuadro porteño. Al frente va doña Elsy Pérez, quien ha convertido sus recorridos por las calles en una manera honrada de ganarse la vida.

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Doña Elsy vende una variedad de blusas campechanas sublimadas, prendas que rescatan estampados y motivos llenos de vida, pero con un toque práctico y accesible. Su pequeño puesto itinerante no tiene paredes ni mostrador, es un triciclo desde donde ofrece sus productos y recorre distintos puntos de la ciudad.

“Tengo accesorios para niños y niñas. Las blusas campechanas sublimadas y tengo para dama en tallas medianas, grandes y extragrandes”, explicó al tiempo en que igual mostró una blusa con estampados de la Lotería Campechana.

También lleva consigo variedad de chanclas campechanas y entre otros accesorios alusivos. “Tengo chanclas de tacón y las de piso. Igual varios accesorios para todo este mes de la campechanidad”, añadió.

De esta manera, doña Elsy compartió esta actividad que combina trabajo y tradición, la cual realiza de una forma peculiar e ingeniosa para llevar el sustento a su hogar.

JGH